Türkiye'nin yerli ve milli aracı Bitlis'te tanıtıldı
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'e getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'e getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Türkiye'nin otomobilini gören Bitlisliler, arabaya yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğü yerli otomobili inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, direksiyona geçerek Bitlis sokaklarında tur attı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel