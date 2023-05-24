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Türkiye'nin yerli ve milli aracı Bitlis'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Bitlis'te tanıtıldı

Yerel Haberler

BİTLİS (İHA) – Bitlis'e getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'e getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin otomobilini gören Bitlisliler, arabaya yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğü yerli otomobili inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, direksiyona geçerek Bitlis sokaklarında tur attı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Bitlis TOGG Yerel Haberler

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