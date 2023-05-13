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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Erzincan'da yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Erzincan'da yoğun ilgi gördü

Yerel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Erzincan'da vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Erzincan'da vatandaşlarla buluştu.

AK Parti milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci'nin kullandığı AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt'un içerisinde bulunduğu Togg, Halit Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı karşılayarak bir süre eşlik etti. Aracı yakından inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip öz çekim yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Süleyman Karaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son Başbakan Binali Yıldırım'a Togg heyecanını yaşattıkları için teşekkür etti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Erzincan Türkiye TOGG Yerel Haberler

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