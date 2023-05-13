Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Adıyaman'da, yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Adıyaman'da, şehir turundan sonra vatandaşlarla buluştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, AK Parti Milletvekili Adayı Mustafa Alkayış'yla beraber Togg ile şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından Adıyaman Belediyesi önünde vatandaşlara tanıtıldı. Büyük ilgi gören Togg aracına binen vatandaşlar araçla beraber fotoğraf çekildi.

Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi Kavşağında araçla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Togg şuan Adıyaman'da. Tabi uzun yıllardır Türkiye olarak kendi aracımızı üretelim diye ciddi bir gayret vardı. Fakat olarak bu gayretle böyle akamete uğratıldı. Çok şükür cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iş bitti, tamamen kendi mühendislerimizle yapıldı. Biraz önce aracı kullandık. Hakikaten müthiş bir dizaynı bir konforu var, Müthiş bir sürüş keyfi var. Herkese tavsiye ediyoruz, dediğim gibi yaparsa AK Parti yapar, Cumhurbaşkanımız yapar, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diliyorum. Evet bizler de aldık, bizimki de yarın inşallah gelecek aynı renkte, dediğim gibi herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Mustafa Alkayış ise "Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi hayal değil gerçek. Türkiye'nin yerli ve milli aracı şuan Adıyaman'da, şuan oldukça sevinçliyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN