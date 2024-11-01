Türkiye'nin Spider-Man'i Karadeniz Ereğli'yi Ziyaret Etti

Türkiye'nin dört bir yanını örümcek adam kostümüyle dolaşmayı hedefleyen Salih Ayaz Koç, yolculuğunun 52. durağında Karadeniz Ereğli'ye vardı. İzmir'den yola çıkan 24 yaşındaki Koç, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Cehennemağzı Mağaralarını ziyaret ederek, halkın büyük ilgisini topladı.

Koç, özellikle deprem bölgelerinde çocuklar için gösteriler düzenlemesiyle tanınıyor. İzmir'deki 2020 depremi ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin ardından afet bölgelerine giderek çocuklara moral desteği sağlayan Koç, 72 gün boyunca çadır kentlerde kalarak depremzede çocuklarla oyunlar oynadı ve askerlere yemek yaparak dayanışmaya katkıda bulundu. Bu deneyimlerin ardından Türkiye'yi gezip tanıtmaya karar verdiğini söyleyen Koç, kendisini "Türkiye'nin Spider-Man'i" olarak tanımlıyor.

Karadeniz Ereğli'yi ziyaretinde Cehennemağzı Mağaraları hakkında düşüncelerini paylaşan Koç, buranın nefes alınabilir temiz havası ve mitolojik önemiyle ziyaretçilere şifa verdiğini belirtti. Mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen 12 görevi tamamlamak için Ereğli'ye gelerek bu mağaralarda son görevini gerçekleştirdiğini anlatan Koç, Cehennemağzı'nın mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel halktan gördüğü sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti de ifade eden Koç, Türkiye'yi tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanıtma yolculuğuna devam edeceğini belirtti. Ziyaret sırasında ilçenin sahilinde bulunan 2,5 metrelik Herkül heykelini de gezen Koç, vatandaşlarla sohbet ederek hatıralarını paylaştı. - ZONGULDAK