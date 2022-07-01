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Türkiye'nin sahip çıktığı anne ve bebeğe "Sevgi Bohçası"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye'nin sahip çıktığı anne ve bebeğe 'Sevgi Bohçası'

Türk Kızılay Aydın Şubesi, Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, botta doğum yapan Kamerun uyruklu Havol Capta'ya (32) "Sevgi Bohçası" götürdü.

Türk Kızılay Aydın Şubesi, Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, botta doğum yapan Kamerun uyruklu Havol Capta'ya (32) "Sevgi Bohçası" götürdü.

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmenlerin içerisinde yer alan hamile kadın botta doğum yaptı. Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, karaya çıkarılan ve yeni doğum yapan anne, bebeği ile hastaneye kaldırıldı. Juvel adı verilen bebek ile anne Havol Capta'nın (32) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Türk Kızılay Aydın Şubesi Kadın Birimi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan anneyi ziyaret etti. Talihsiz kadına "geçmiş olsun" temennisinde bulunan ekipler, Türkiye'de tedavi altına alınan göçmen ailenin yeni doğan çocuğu için çocuk bohçası, bebek bezi ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu "Sevgi Bohçası" teslim etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Didim Aydın Yerel Haberler

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