Türkiye'nin Profesyonel Avcıları Devrek'te Buluştu

Türkiye'nin Profesyonel Avcıları Devrek'te Buluştu
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin profesyonel avcıları ve av köpekleri bir araya geldi. İki gün süren organizasyon, çeşitli yarışmalar ve aktiviteler ile büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin profesyonel avcıları av köpekleriyle birlikte Devrek'te bir araya geldi.

Türkiye'nin profesyonel avcıları Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toplanarak bir ilke imza attılar. İstanbul Setter Kulübünün katkıları ile Devrek Avcılık, Atıcılık, Doğa ve Av Köpek Irkları Derneğinin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin profesyonel avcıları av köpekleri ile Devrek'te bir araya gelerek bir ilke imza attı. Bölgede ilk kez yapılan etkinlik katılımcılar ve diğer vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Devrek'te gerçekleşen programda Ankara, Çankırı, Kayseri, Batı Karadeniz bölgesinin tamamı ile diğer birçok il ve bu ilçelere bağlı avcı kulüplerine bağlı avcıların katıldığı etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Cumhuriyet Alanında Devrek Şehir Bandosu nezaretinde gerçekleştirilen avcıların ve av köpeklerinin kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

Devrek'in Özbagı Köyü Hayrat Yanı Mevkiinde devam ettirilen ve yüz kişiyi aşkın avcı ile ve yine yüzü aşkın av köpeğinin katıldığı ve iki gün süren etkinliklerde köpek ırk soy kütüğü belgesi ferma yarışması, güzellik yarışması etkinlikleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bol ödüllü ve bol hediyeli yarışmalarda ki etkinliklere Setter Club İstanbul'un katkıları ile Devrek Avcılık, Atıcılık, Doğa ve Av Köpek Irkları Derneğinin sponsorluğu işle hayata geçirilen programda hakemlerin titiz çalışmalarından sonra elde edilen sonuçlar sonunda dereceye giren köpek sahiplerine kupa verilirken, köpeklere de mama ve madalyalar verildi.

Güzellik yarışmalarında ise Ankara'dan katılan Salih Efe adlı yarışmacının köpeği birinci olurken sahibine ve köpeğine kupanın yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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