Türkiye'nin piyanistleri bu kursta yetişiyor

Esenyurt'un genç piyanistleri, belediyenin açtığı "Piyano" kursunda aldıkları eğitim ile girdikleri yetenek sınavlarında üstün başarı göstererek, hayallerindeki bölüme yerleşti.

Esenyurt Belediyesi'nin kültür ve sanat kurslarında eğitim alan öğrenciler, katıldıkları yetenek sınavlarında başarıdan başarıya koşuyor. Belediyenin Yunus Balta Kültür Merkezi'nde verdiği "Piyano" kursunda uzun süredir eğitim gören Leyla Elmas Gönen ve Armita Rastkar, yetenek sınavını kazanarak, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik bölümüne yerleşti. Aynı kursta piyano eğitimi alan 4. ve 5. sınıf öğrencileri Zeynep Nur Akyol, Safiye Sema Oktan ve Emin Devrim Taş ise Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)'nin yetenek sınavını kazandı. Kursta aldıkları eğitim sonrası hayal ettikleri bölümlere yerleşen öğrenciler, desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Hayallerinin peşinden gittiler

Yaşıtlarına sevdikleri bölümü seçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kursiyer Armita Rastkar, " Türkiye'ye geldiğimden yıldan beri buradaki kurslara katılıyorum. Önce koroya katıldım, sonra Piyano kursuna gelmeye başladım. Aldığım eğitim sonrası Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik bölümünü kazandım. Kazandığımı anladığımda mutlu oldum. Burada hocalarımız çok yardımcı oluyor. Gelemediğim zamanların telafisini yapıyorlar. Dost gibi davranıyorlar. Bazı insanlar ressam olmak istiyor ama para kazanamam diye seçmiyorlar. Bence bir bölümü istiyorsanız ve zevk alacağınız bir bölümse onu seçin, çünkü hayat o kadar uzun değil" dedi. Aynı bölümü kazanan Kursiyer Leyla Elmas Gönen ise şöyle konuştu: "2016'dan beri Yunus Balta Kültür Merkezi'nde eğitim alıyorum. Geçen yıl güzel sanatlara gitmek istediğime karar verdim. Çok heyecanlıydım, kazandığımı öğrendiğimde gözlerim doldu. Hocalarımı çok seviyorum, hepsine çok teşekkür ediyorum."

"Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim"

Sunduğu imkanlardan dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür eden 4. sınıf öğrencisi Safiye Sema Oktan, "Bir yıl evde annemle çalıştıktan sonra buraya geldim. Öğretmenime ve Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Öğretmenim beni çalıştırmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Belediye Başkanımıza da burayı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bu sınavı kazandığımı duyunca çok mutlu oldum, çünkü hayalimde vardı" diye konuştu. Beşinci sınıf öğrencisi Emin Devrim Taş, "Burada bir yıldır eğitim alıyorum. Daha öncesinde hiçbir müzik eğitimi almadım. Öncesinde kazanacağımı beklemiyordum. Kazandığımı gördüğümde çok mutlu oldum. Emeklerinden dolayı Müzik Öğretmenime ve Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hepimiz mutlu olduk"

Yetenek sınavlarının yanı sıra öğrencilerle birlikte uluslararası birçok festivale katıldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Piyano Öğretmeni Vusale Yazar, "İki öğrencim güzel sanatlar lisesini kazandı. Onun dışında üç öğrencim de BİLSEM'in yetenek sınavında Müzik bölümünü kazandılar. Asil Hoca ile beraber çocukları güzel sanatlar lisesine hazırladık. Onlarla birlikte heyecanlandık ve sonucu öğrenince hepimiz mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"Piyano eğitiminin verilmesi işimizi kolaylaştırdı"

Kızının burada aldığı eğitim sonrası BİLSEM'in yetenek sınavlarını kazandığını belirten Safiye Sema Oktan'ın annesi Ferah Oktan şunları ekledi: "Safiye bir sene önce belediyemizin kültür merkezinde Piyona derslerine başladı. Öncesinde müzik alanında yeteneği vardı. Buranın böyle bir eğitim vermiş olması bizim işimizi kolaylaştırdı, çünkü bu çocukların yetiştirilmesi için böyle ortamların olması gerekiyor. Burada bir yılı tamamladıktan sonra kızım BİLSEM müzik yetenek sınavlarına girdi ve çok şükür kazandı. Ben bu vesileyle Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum." - İSTANBUL