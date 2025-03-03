Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Türkiye'nin Patates İhracatı 15 Kat arttı

Türkiye'nin Patates İhracatı 15 Kat arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin patates ihracatı, son 6 ayda 15 kat artarak 190 bin tonun üzerine çıktı. 2024'te patates rekoltesi %21 artışla 6,9 milyon tona ulaştı. Ancak çiftçiler, yüksek maliyet nedeniyle zorluk çekiyor.

Türkiye'nin patates ihracatında son aylarda ciddi bir yükseliş yaşanırken; 6 aylık dönemde ihracat 15 kat artışla beraber 190 bin tonun üzerine çıktı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden alınan bilgiye göre, 2024 yılında tarımsal üretimde önemli ürünlerden olan patates rekoltesi yüzde 21'lik artışla 6,9 milyon tona ulaştı. Geçen yıl Türkiye'nin patates ihracatı 2023'e göre yüzde 516 artışla 29 bin 902 tondan 184 bin 295 tona, değer açısından da yüzde 333 yükselişle 8 milyon 451 bin dolardan 36 milyon 607 bin dolara çıktı. 2024'ün ağustos ayından bu yılın ocak ayı sonuna kadarki 6 aylık dönem ele alındığında ise patateste ihracat 15 kat artışla 11 bin 905 tondan 190 bin 156 tona ulaştı. Bu sebzede ihracat değeri 6 ayda 4 milyon 315 bin dolardan 37 milyon 434 bin dolara çıkarken, en çok 48 bin 441 tonla ekim ayında yurt dışına satış oldu.

Patateste, ağustosta 3 milyon 496 bin dolarlık 21 bin 440 ton, eylülde 8 milyon 445 bin dolarlık 45 bin 716 ton, ekimde 9 milyon 856 bin dolarlık 48 bin 441 ton, kasımda 8 milyon 479 bin dolarlık 33 bin 924 ton, aralıkta 3 milyon 503 bin dolarlık 18 bin 872 ton ve 2025'in ocak ayında ise 3 milyon 655 bin dolarlık 21 bin 763 ton ihracata imza atıldı.

2023'te yok denecek kadar ürün gönderilen Suriye 88 bin tonla ihracatta ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 38 bin 800 tonla Irak izledi.

Azerbaycan'a 2024'ün aralık ayında 7 bin 393 ton ve bu yılın ocak ayında ise 13 bin 594 ton patates gönderildi.

Her ne kadar ihracatta bir artış olsa da bu durum deposunda onbinlerce ton ürün bulunan çiftçiye pek yaramadı. Çiftçiler halen kilogram maliyeti 6 liranın üzerinde olan patatesini 3 liradan satmaya çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar
img

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
img

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar töreninde tarihi bir ilk

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.