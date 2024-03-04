Türkiye'nin İlk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali bünyesinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesi vizyonu doğrultusunda Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen SOSYALFEST'in kapanış programı ve Sosyal Model Tasarım Yarışmaları ödül töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük İl Protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, kurumsal sponsorlar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırışık, uzun ve zorlu bir süreç sonunda festivalin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bir alanda yenilik yapmanın ve faydalı bir çığır açmanın zorluğuna dikkati çeken Kırışık, bu başarının geniş bir ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Sponsorların ve destek veren kurumların katkılarının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Kırışık, bu desteğin Karabük'ün gücünün ve birikiminin yansıtılmasında etkili olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından dereceye giren finalistlere ödülleri Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yarışma sonucunda 14 farklı kategoride birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 700 bin TL'lik ödül verildi.

Sosyalfest bünyesinde "Sizin Gözünüzden Sosyalfest" teması ile düzenlenen Fotomaraton Yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Ahmet Utku Ünal birinci, Hediye Aras ikinci ve Emrehan Sütçü üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK