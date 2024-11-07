Karabük Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST)

Karabük Üniversitesi tarafından sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla düzenlenen Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) sona erdi.

Karabük Üniversitesi, yenilikçi ve sorun çözme odaklı yaklaşımlar içeren sağlık model tasarım yarışmaları, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete SAĞLIKFEST ile ev sahipliği yaptı. İki gün süren SAĞLIKFEST kapanış seremonisi ve ödül töreni ile sona erdi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

SAĞLIKFEST tanıtım filmi ile başlayan törende lise, ön lisans-lisans, lisansüstü ve serbest kategorilerindeki 8 yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivalini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Festivale yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Kırışık, "Öğrencilerimizden, halkımızdan, farklı üniversitelerdeki hocalarımızdan, öğrencilerimizden, Türkiye çapındaki liselerden her vatandaşlarımızdan çok büyük bir katılım oldu. Bu anlamda bizi oldukça sevindiren çok başarılı bir organizasyon yaptığımızı görüyoruz" dedi.

"Projeler açısından baktığımızda ise dört kategoride 8 yarışma başlığı açmıştık" diyen Kırışık, "Bu başlıklarda çok güzel, çok başarılı, üst düzey projeler geldi. Bu anlamda sağlık bilimleri alanındaki sorunların çözülmesinde, yenilikçi geliştirilmesinde oldukça önemli projelerin sahada ortaya konulduğunu görüyoruz. Jürilerimiz oldukça zorlandı. Birbirinden güzel projeler geldi. Karabük Üniversitesi olarak ilk defa yaptığımız ülkemize, milletimize, devletimize çok faydalı, yararlı organizasyonları yapmaya öncülük etmeye, bilimi toplumun, ticaretin, sanayinin her alanında geliştirmeye, genişleme alanları oluşturmaya ve uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK