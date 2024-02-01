Türkiye'nin İlk Özel Elektrik Müzesi Erzurum'da Açıldı

Türkiye'nin ilk özel elektrik Müzesi Erzurum'da açıldı. Müzede 1930 yılından bu yana kullanılan malzeme ve cihazlar sergileniyor.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Kars illerinin elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, bir ilki gerçekleştirdi. 21 elektrik dağıtım şirketi arasında ilk ve tek olan elektrik müzesini kurdu. Geçmişten günümüze kullanılan elektrik malzemelerinin sergilendiği müzede, ziyaretçiler kısa bir zaman tüneline giriyor. Eski-yeni sayaçlar, kablo test cihazları, trafolar, aydınlatma armatürleri, Ar-Ge projeleri gibi çok sayıda eserin sergilendiği müze ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ayrıca ziyaretçiler sanal tur üzerinden de erişim imkanı bulabilecek.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, şebekeleri yenilerken ortaya çıkan ve tespit ettikleri eski malzemeleri değerlendirmek, geleceğe taşımak için böyle bir fikrin geliştiğini belirterek, "Bu malzemeler içinde değerli olan ve sergilenmeye uyun olanları seçtik. Burada 1930'dan itibaren kalan malzemeler ve cihazlar var. Bunlar sektörü bilenler için birer değerdir. Özellikle elektrikle ilgili eğitim gören öğrenciler ve araştırma yapan insanlar için bulunmaz imkanları sunuyor. Halkımızı da aynı şekilde müzemizi ziyarete bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan ve Elektrik Müzesi'nin bir ilk olması nedeniyle önemli olduğunu ifade eden Erzurum Müze Müdür Hüsnü Genç, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Elektrik Müzesi'nin açılışı yapıldı ve gezildi. - ERZURUM