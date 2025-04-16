Türkiye'nin İlk Deniz Mekansal Planlaması Haritası Yayınlandı

Türkiye'nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yapılan çalışmalarda ilk Deniz Mekansal Planlaması haritası yayımlandı.

Türkiye'nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak, gelecekte denizlerdeki faaliyetlerinin çevresel etkilerini daha iyi değerlendirmek ve denizsel alanlardan azami yararlanabilmek amacıyla yıllar önce başladığı Deniz Mekansal Planlaması (DMP) çalışmaları, ilgili kurumların katkılarıyla son aşamaya geliyor. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türkiye'nin çevre denizlerinden azami yararlanmasını hedefleyen Deniz Mekansal Planlaması'na (DMP) ilişkin ilk akademik çalışmasını yayımladı. Merkezin "www.dmpturkiye.dehukam.org" internet sitesinde paylaştığı haritada, Türkiye'nin DMP kapsamında çevre denizlerinde karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yapıldığı ve bu faaliyetler için belirli alanlar tespit ettiği görülüyor. Türkiye'nin denizlerindeki hak ve menfaatlerini koruyan çalışmalar, Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin müktesebatıyla uyum kapsamında yürütüldü.

"Mavi Vatan" daha fazla derinlik kazanıyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre, denizler için bir "master plan" teşkil eden ve denizlerin hangi amaçla ne şekilde kullanılacağını belirleyen DMP'ye dair konuların devlet kurumları nezdinde daha iyi yönetilmesi için Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde "Kurumlararası Koordinasyon Kurulu" ihdas edilecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de DMP ilanına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. DMP çalışmasının "Mavi Vatan"ın toplum ve ilgili sektörlerde daha iyi anlaşılmasına, aynı zamanda Türkiye'nin çevre denizlerindeki faaliyetlerini çevresel etkenleri de dikkate alarak daha organize şekilde düzenlemesine hizmet etmesi bekleniyor.

Yayımlanan çalışma ile üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin deniz alanlarının hem korunmasını hem de ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesini mümkün kılması hedefleniyor. Türkiye henüz resmi olarak DMP'sini kabul etmemiş olmakla birlikte son yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Çeşitli kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla Türkiye'de DMP'ye ilişkin çok sayıda çalışma, araştırma ve proje yürütülüyor. Çalışmalar, Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizlerin ekonomik potansiyelinin, çevresel değerlerinin ve jeopolitik öneminin farkındalığı ile Mavi Vatan vizyonunu bilimsel bir zeminde inşa etme çabasına dikkati çekiyor. Türkiye, deniz alanlarında bütüncül ve sürdürülebilir bir yönetim modeli geliştirerek, Mavi Vatan'ın hem bugünkü hem de gelecekteki kuşaklar için korunmasını ve kalkınmasını hedefliyor. - ANKARA