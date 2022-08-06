Türkiye'nin ilk balon pilotu 35. yılını gökyüzünde kutladı

Türkiye'nin ilk Sıcak Hava Lisanslı Balon pilotu Bilge Ezel, Kapadokya semalarındaki uçuşunun 35. yılını gök yüzünde kutladı.

İlk defa 1987 yılında Kapadokya semalarında havalanan sıcak hava balonunu uçuran Pilot Bilge Ezel, reklam amaçlı uçuşların yanı sıra turizm amaçlı uçuşlar da yapmaya başladı.

'Bölgeye en büyük değeri kazandırdık"

4 Ağustos 1987 yılında Kapadokya Bölgesinde ilk ticari uçuşunu gerçekleştiren Bilge Ezel, 35. yılını gazeteciler ile birlikte gökyüzünde kutladı. Kapadokya'yı 35 yıldır gök yüzünden kuş bakışı izleyen Ezel; gözyaşlarına hakim olamadı. Çok duygulandığını söyleyen Ezel kendisini mutlu eden en büyük şeyin ülkeye böyle bir değer kazandırmak olduğunu söyledi.

'Ekonomik anlamda istihdam oluşturduk"

Uzun yıllar Kapadokya bölgesinde Lisanslı Sıcak Hava Balon Pilotluğu yapan Bilge Ezel, daha sonra kurduğu Ez Air Balloon firması ile Kapadokya semalarında uçmaya devam etti. Kapadokya bölgesinde ticari olarak ilk sıcak hava balon pilotluğu yapan Ezel gökyüzünde yaptığı açıklamada; " Türkiye'de balonculuk 1984 yılında başladı. Kapadokya'da ilk uçuşumuz 4 Ağustos 1987 yılında gerçekleşti. 35. yılımızı kutluyoruz. Kapadokya göklerinde bu değerli hazineye taçlandırdığımız balon turizminin 35. yılını kutlamış oluyoruz. Kapadokya'da balon turizmi, Kapadokya göklerinde 35 yıldır süregeliyor. Balon turizminin Türkiye ve Kapadokya'ya katkılarını özetleyecek olursak, bölgeye katmış olduğumuz ekonomik değer rakamlar ile ölçülemeyecek kadar büyük. Hem Kapadokya'nın tüm dünyaya tanıtımını başardık hem de ekonomik anlamda istihdam oluşturduk" dedi.

'Bölgeye böyle bir hazine kazandırdığım için çok onur duyuyorum'

Bölgeye gelen turistlerin geceleme oranlarının ve turist sayısın balon turizmi ile arttığının altını çizen Bilge Ezel; "Her şeyden önce dünyada bir numaralı uçuş merkezi olma unvanını yakaladık. Ben ülkeme ve bölgeme böyle bir hazine kazandırdığım için çok onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

'Tüm dünya Kapadokya'dan bahsediyor'

Türkiye'de ilk defa balon pilotu olarak 5 arkadaşıyla başladığını söyleyen Bilge Ezel; "Ülkemiz için güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Bunu tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Önemli olan global bir marka oluşturmaktı. Kapadokya ve balon dünyada bir marka olarak yerini aldı. Bunu parasal olarak değerlendiremezsiniz. Çünkü tüm dünya Kapadokya'dan bahsediyor" dedi.

35. yılını gökyüzünde pasta keserek kutlayan Bilge Ezel'i gazeteciler de tebrik etti. - NEVŞEHİR