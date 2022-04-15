Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan söz konusu paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli, Medya, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title