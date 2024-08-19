Türkiye'nin En Mutlu 6. İli Çankırı Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en mutlu 6'ncı ili Çankırı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Sinop, yüzde 77.66 mutluluk oranı 1'inci, Afyonkarahisar yüzde 76.43 mutluluk oranı ile 2'inci sırada, Bayburt yüzde 75.91 mutluluk oranı ile 3'üncü sırada, Kırıkkale yüzde 75.48 mutluluk oranı ile 4'üncü sırada, Kütahya yüzde 73.76 mutluluk oranı ile 5'inci sırada, Çankırı yüzde 73.5 mutluluk oranı ile 6. sırada yer aldı. - ÇANKIRI