Türkiye'nin en küçük spor müdürü

ERZURUM (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, koltuğunu Alperen Şahin'e devretti. Küçük il müdürü büyüklere talimatlar yağdırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün coşku ile kutlanacak. Erzurum'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde koltuklar çocukların bayramında, küçük çocuklara kaldı. Aziziye İlçesi'nin eğitim yuvalarından biri olan Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri İl Müdürü Birdal Öztürk başta olmak üzere şube müdürlerinin koltuklarına oturdu. 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, koltuğunu Alperen Şahin'e devretti. Muhasebe Şube Müdürü Şinasi Polat'ın koltuğuna Erhan Bal oturdu. Destek Hizmetleri ve Protokol Müdürü Nurullah Hukkamlı koltuğunu Asaf Solak'a emanet etti. Satın Alma Şube Müdürü Memduh Ceyhan'ın koltuğuna Miraç Hamza Aksakal oturdu. Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz'ın koltuğu ise bir günlüğüne Muhammet Talha Çevik oturdu.

Talimatlar yağdırdı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün koltuğuna oturan Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Alperen Şahin, büyüklere talimatlar yağdırdı. Koltuğa oturduktan sonra telefonu eline aldığı gibi personelden ve kurumdaki şube ve ilçe müdürlerinden neler yapmaları konusunda talimatlar verdi. Küçük müdür, spor ve gençlik faaliyetlerinde istediklerini sıraladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile şube müdürleri küçük konuklarına hediye verdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel