Türkiye'nin en büyük seçil mağazası Avrupa'nın en büyük AVM'sinde açılıyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM'ye bir marka daha katılıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM'ye bir marka daha katılıyor. Modanın en büyük markalarından SeçilStore'un KUMSMALL Mağazası, 5 Mayıs Cumartesi günü açılacak.

Birbirinden şık ve zarif ürünleri ile kadın giyiminin en önemli markalarından olan SeçilStore, Türkiye'deki en büyük mağazasını KUMSMALL AVM'de açıyor. Mağazanın açılışı 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak. Sıra dışı ve iddialı tasarımlarını Kayseri ve çevre illerdeki kadınlarla buluşturacak olan SeçilStore, ilk ziyaretçilerini açılışa özel yapacağı indirimlerle karşılayacak. - KAYSERİ