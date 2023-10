Türkiye'nin en büyük Geleneksel Spor Merkezi açılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı dev projelerinden olan Geleneksel Spor Merkezi projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Tahmazoğlu "Bu ay içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Şu an son rötuşları yapıyoruz eminim ki burası çocuktan genci yaşlıya kadar herkese hizmet verecek" dedi.

Şahinbey Belediyesinin dev projelerinden birisi olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızla sürerken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı dev projelerinden olan Geleneksel Spor Merkezi projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bu ay içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Şu an son rötuşları yapıyoruz eminim ki burası çocuktan genci yaşlıya kadar herkese hizmet verecek" şeklinde konuştu.

"Bu ay içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz"

Gaziantep'te Geleneksel Spor Merkezinde Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapılabilecek tesisler inşa eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "80 bin metrekare alan üzerine kurmuş olduğumuz Geleneksel Spor Merkezimiz içerisinde 96 tane atın kalabileceği boxlar var. Isınma manejimiz var. Kapalı manejimiz şu an içinde bulunduğumuz 2 bin metrekarenin üzerinde aynı zamanda 600 seyirci kapasiteli seyirci kapasitemiz var. Yaklaşık 5 bin metrekareye yakın bir açık manejimiz var. Hatta koşturabileceklerin uluslararası müsabakaların dahi yapılabileceği standarttı hem kapalı manejimiz, hem açık manejimiz uluslararası müsabakaların da yapılabileceği ölçüm ve standartlarda inşa edilecek. Onun yanı sıra, yanı başında yaklaşık 3 bin 500 metrekare çim alanımız var. Buradan hava güreşi, yağlı güreş ve benzer güreşler yapılabilecek. Hemen arka tarafımızda okçuluk alanımız var. Bir de at okçuluk yani 120 metrekare uzunluğunda koşturulabileceği güzel bir mekan inşa ettik. Bunun dışında içerisinde oba çadırlarımız var. On iki tane oba çadırımız var. En büyüğü 800 metrekare Türkiye'de böyle bir ova çadırı yok. İçerisinde her türlü etkinlik yapılabilecek. Yine 450 metrekarelik oba çadırımız var. Yaklaşık 10 tanesi 112 metrekare büyüklüğünde bunun içerisinde gençlerimizi buraya davet edip ikramlarımız olacak. Özbek pilav ikram edeceğiz. Fotoğraf çektiğimiz stüdyoları, müzeler ve geleneksel oyunların oynanabileceği mekanlar olacak. Ayrıca yine bir kapalı restoran inşa ettik, buraya hem açık maneji ve güreş alanını izleyebileceği hem de ailesiyle birlikte gelip yemek yiyebileceği mekanlarımız var. Kafeteryalarımız var yani ailecek buraya geleceğin insanlar çıkabilecek, ata binebilecek, ok atabilecek, atlı okçuluk olabilecek. Yani aklınıza gelen geleneksel sporların hepsini burada yapma imkanı var. Yine sporcularımız için ayrı ayrı giyinme mekanları, imkanları ayrıca bireysel odalar hazırladık. Mesela kişi atının atı varsa atını burada biz aylık olarak bakımını yemesi, içmesi her şeyi yani bir okey gibi burayı kullanabilecektir sivil vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. Yani burası spor adına özellikle geleneksel sporlar adına olması gereken her şey burada mevcut. Vatandaşlarımıza burası açık özellikle öğrencilerimizi ben buraya okulları sırayla davet edeceğim. Ata binmek isteyen gençlerimizi burada ata bindireceğiz. Özellikle küçük Konya atları da getiriyoruz. Şu iki çocuk yaşta gençlerimizi, küçüklerimizi ata alış atı sevdirmek adına ben gençlerimize soruyorum. Özellikle neredeyse tamamına yakını atabilmek istediğini, bu heyecanı duyduklarını ifade ediyorlar. Bu ay içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Şu an son rötuşları yapıyoruz eminim ki burası çocuktan genci yaşlıya kadar herkese hizmet verecek. Herkesin koşa koşa gelip buralara hem spor yapabileceği hem vakit geçirebileceği güzel bir mekan olacak" dedi.

"Buraya müsabakalar alacağız"

Binicilik federasyonu ile görüşme halinde olduklarını ve Geleneksel Spor Merkezinde müsabakalar alacaklarını belirten Tahmazoğlu, "Orta Asya'da kullanılan Kırgızlarımız vardı. Ortağlar içerisinde ifade ettiğim gibi düğünden çeşitli etkinliklere kadar her türlü faaliyet yapılabilecek restoran olarak kullanılabilecek fotoğraf çekim stüdyosu olarak kullanılacak. Özellikle bir oba çadırı şeklinde içinde dizayn edeceğiz. Han çadırımız olacak. Han çadırında gençlerimiz gelip oturup kıyafetleri giyip orada resim çektirebilecek. Yani onların içinde unutulmaz. Böyle güzel bir anı olacak. Burası geleneksel sporlar anlamında etnosspor Türkiye'de değişik zamanlarda Türkiye'de faaliyetleri yapılıyor. Ama burası 12 ay boyunca bu faaliyetlerin yapılabileceği bir mekan olacak. Yani 12 ay boyunca etnosspor'la ilgili yapılacak her şey burada olacak. Ayrıca binicilik federasyonumuzla da şu an görüşme halindeyiz. Buraya müsabakalar alacağız. Engelli atlama, normal at müsabakaları burada yapılabilecek. Cirit olacak. Yine atlı okçulukla alakalı davet ettik, onlar da gelecekler. Yani gençlerin kabiliyetine göre burada hangi sporu yapmak istiyorlarsa bu fırsatların hepsini onlara sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"Vatandaşımıza hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde sunmanın heyecanını yaşıyoruz"

7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Milletimiz her türlü hizmetin en güzelini hak ediyor. Biz de belediyeciliği beşikten mezara kadar düşünüyoruz. Hoş geldin bebek projemizle bebek doğduğu anda vatandaşımızın yanındayız. Ana sınıflarımızda ilkokula daha başlamadan yanındayız. Kitap setlerimizde yanındayız Bu hafta sonu kitap fuarı düzenliyoruz. Gençlerimizin eğitim, kültür, sanat, spor alanında ne ihtiyacı varsa, neye ihtiyaç duyuyorsa biz bunların hepsini gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz bir taraftan gençlerimizi Çanakkale'ye götürürken, bir taraftan onların eğitimde başarısız kitap dağıtıyoruz. Diğer taraftan spor yapmaları için onlara her yıl spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Diğer taraftan başarılarını ödüllendirmek hem de spora teşvik etmek adına 2 takdir belgesini getiren veya 3 tane teşekkür belgesini getiren her gencimize bisiklet hediye ediyoruz. Yani amacımız gençlerimizi hayata hazırlamak en iyi şekilde hazırlamak onların her alandaki başarısını desteklemek ve her alandaki kabiliyetlerini ortaya çıkarmak. Bu da tesisli olur, destekli olur. Çok şükür bu noktada da çok rahatız. Hesabımızı, kitabımızı iyi yapıyoruz. Zerre zerre delikli kuruşu israf etmiyoruz. Böylelikle borcumuz yok, faiz yok paramızda bir bereket var. Vatandaşımıza hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütçemizin neredeyse yüzde 70-80'ini vatandaşımıza hizmet olarak harcıyoruz. Biz giderlerimizi olabildiği kadar azalttık ki yasal olarak mesela personel gideri bütçenizin yüzde 30'a kadar yasal limit var. Ama biz bu anda personel giderimiz yüzde 11-12 belki de Türkiye'de en fazla yani en düşük personel giderini biz sahibiz arkadaşlarımızla hep birlikte fedakarca çalışıyoruz. Bütün bu hizmetleri vatandaşımıza gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hep birlikte sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP