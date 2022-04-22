Türkiye'nin çocukları, hayal ettikleri dünyayı sanat eserleriyle anlattı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan öğrenciler, atık malzemeler kullanarak hazırladıkları sanat eserleriyle dünyanın geleceğine dikkat çekti. Bölgelerinde bulunan ürünlerin atıklarını kullandıkları eserler ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Türkiye'nin çocukları hayal edip tasarladıkları eserleriyle dünyanın geleceğine dikkat çekti. 7 bölgeden çok sayıda öğrencinin katılımıyla hazırlanan özel sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Sergi ziyaretçisi çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Türkiye'nin temiz geleceği için hayallerini mektuba dökecekler.

Doğanın tahribatına dikkat çekilen sergide çok sayıda atık malzeme kullanılarak birer sanat eseri hazırlandı.

Çocuklar hem yaşadıkları bölgede bulunan imkanları kullandı, hem de hayalini kurdukları daha temiz bir dünyayı sanatıyla anlattı.

Pamuktan Ekolojik Ev, Zeytin Çekirdeğiyle Çalışan Roket, Güneş Enerjisiyle Çalışan Drone: Yusufçuk, Dalga ve Rüzgar Türbini,

Atıklardan Yapılmış Uçan Halı, Nuh'un Gelecek Gemisi, eserlerin hazırlanma hikayesiyle birlikte ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Ayrıca sergide minikler için hazırlanan Nasrettin Hoca etkileşimli ekran ve çocukların geleceğe yazabildiği bir stant da bulunuyor.

Sergi ziyaretçisi çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Türkiye'nin temiz geleceği için hayallerini mektuba dökecekler.

Sergiyi ziyaret eden minikler, sergiyi eğlenceli bulduklarını belirtirken, ebeveynler ise serginin farkındalık oluşturması için önem taşıdığını

belirtti.

Eser sahibi çocuklar, 23 Nisan'da sergiyi ziyaret edecekler.

Türkiye'nin çocuklarının hayal edip tasarladığı "Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi" 22 Nisan- 29 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde ziyaret edilebilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel