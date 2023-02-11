Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin önü çiçeklerle donatıldı

Yerel Haberler

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin önü çiçeklerle donatıldı

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından hayatını kaybedenler için Azerbaycan'daki Bakü Büyükelçiliği'nin önü çiçeklerle donatıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından hayatını kaybedenler için Azerbaycan'daki Bakü Büyükelçiliği'nin önü çiçeklerle donatıldı.

Azerbaycan halkı Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı. Azerbaycanlılar ve sivil toplum örgütleri 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne gelerek karanfiller bırakarak dua etti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Bakü Büyükelçiliği'nde taziye defteri imzaya açıldı. Büyükelçiliği ziyaret eden Azerbaycanlı devlet yetkilileri açılan taziye defterine başsağlığı dileklerini yazdı. - BAKÜ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Azerbaycan Türkiye Bakü Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title