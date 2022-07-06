Türkiye'nin BAE'ye tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki tarifeli uçuş hakkı haftalık 64 frekanstan 173'e yükseltildi.

Türkiye ile BAE arasında sivil havacılık alanında ilişkilerin yeniden geliştirilmesi için dün İstanbul'da toplantı yapıldı. Toplantıyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Yapılan müzakereler neticesinde haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş haklarımız 173'e yükseltildi. Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlanmıştır. Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca İzmir, Trabzon, Bodrum, Dalaman'a tarifeli uçuşların düzenlenmesi hususu anlaşmaya eklenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel