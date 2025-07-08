Türkiye'nin 8. Genel Tarım Sayımı Başladı

Türkiye'de 1 Temmuz 2025 itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 8. Genel Tarım Sayımı başladı. Sayım ile tarımsal üretimin yapısı yerleşim yerleri bazında detaylı olarak ortaya konacak.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, tarım sayımı kapsamında 300'den fazla veri toplanacağını söyledi. Yoldaş, "Türkiye'de 1 Temmuz 2025 itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 8. Genel Tarım Sayımı başladı. Bunlar arasında arazi büyüklüğü, ürün çeşitliliği, hayvancılık faaliyetleri, kullanılan tarım makineleri gibi bilgiler yer alıyor. Bitkisel veya hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeler; hane halkı, şirket ve kooperatifler gibi farklı işletme türleri sayım kapsamına dahil edildi. Sayım sürecine katılım, farklı tanıtım yöntemleriyle desteklenecek. TÜİK tarafından SMS yoluyla davetler gönderilecek. Ayrıca çiftçiler, e-Devlet üzerinden de sayım formunu online olarak doldurabilecek. Toplanan veriler, gıda ve tarım politikalarının sağlıklı planlanması için kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK ve ilgili kurumlar, sayım çalışmalarına tam destek veriyor" dedi.

Detaylı bilgiye TÜİK'in resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - BİLECİK