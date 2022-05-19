Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi vatandaşları duygulandırdı - Haberler

Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na yanaştı. Geminin yanaşmasını sahilden izleyen vatandaşlar, duygulandı. Gözleri dolarak konuşan Arif Tokmakçı, "Bu gemi İnşallah Türkiye'nin geleceğini değiştirir" dedi.

Güney Kore'nin Okpo Limanı'ndan yola çıkan Cobalt Explorer adlı gemi, Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na ulaştı. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak gemi, 7 Mart'ta Güney Kore'den ayrılmıştı. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

"Bu gemi inşallah Türkiye'nin geleceğini değiştirir"

Bölgede yaşayan vatandaşlarda geminin gelişini sahilden izleyerek, cep telefonlarıyla anı kaydetti. Gözleri dolarak konuşan Arif Tokmakçı, bugün çok önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "103 yıl önce Karadeniz'e gelen bir gemi Türkiye'nin akıbetini değiştirmiştir. Bu gemide inşallah Türkiye'nin geleceğini değiştirir. Çok duyguluyum. Yurt dışında bu gemi yapıldı. Buraya yeni geliyor. Burada donanımları tamamlanacak ve Akdeniz'de petrol araması yapacak. Türkiye'nin kaderini değiştirecek demem ondan kaynaklı zaten" dedi.

"Çok güzel şeyler oluyor"

Eşiyle Mersin'nden gelen Aynur Tokmakçı'da, yıllardır bu bölgede yaşadıklarını ve gençlik yıllarında burada denize girdiklerini söyledi.

NATO Limanı yapıldıktan sonra denize girmelerinin biraz yasaklandığını kaydeden Tokmakçı, "Ama şu anda buranın bu şekilde kullanıyor olması, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin alınıp, burada hazırlanıp, kullanılacak olması muhteşem bir şey. Burası tipik bir kasabaydı ama şu anda özellikle nükleer santralin yapılmasıyla bölgenin çehresi tamamen değişti. Çok güzel şeyler oluyor. Bunları desteklemek lazım. Bunlara karşı çıkmamak lazım. Biz nükleer santrale de hiçbir zaman karşı çıkmadık. Bu noktalara gelmemiz bizi çok mutlu ediyor. Şimdi biz bu gemiden Doğu Akdeniz'de çok güzel şeyler bekliyoruz. Evet çelme takabilirler, takıyorlar ama insan bir şeye kararlıysa kimse önünde duramaz" şeklinde konuştu.

"Harika iş yaptılar, Türkiye'nin önünü açtılar"

Konuşmasını sürdüren Tokmakçı, "Biz çağdaşlaşmadan bunu anlıyoruz. Yıllardır bize her şeyi yasakladılar. Biz 68 kuşağıyız. Ailemizden çok kayıplar verdik ama geldiğimiz nokta güzel. Bugün buna şahitlik etmek çok gurur verici bir şey. Bunu becerenler harika iş yaptılar, Türkiye'nin önünü açtılar. Karadeniz'de bir noktaya doğru gidiyoruz. İnşallah Doğu Akdeniz'de bu gemiyle birlikte o belirlenen sahalarda da bir şeyler bulunacağına ben inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel