Türkiye'nin 3. En Derin Mağarası Morca'da Keşif Çalışmaları Yarıda Kaldı

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve Taşeli Mağaralarının Araştırılması Projesi kapsamında Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) ve beraberindeki yerli yabancı mağaracılar tarafından 2012 yılında keşfedilen Türkiye'nin 3. en derin mağarası Morca Mağarası'nın derinliklerindeki sır keşfedilmeyi bekliyor. Mağarada yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 13 kişilik ekibin arasında yer alan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey'in, 2 Eylül 2023 tarihinde bin 200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle keşif çalışmaları yarıda kaldı.

Mersin'in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Morca Mağarası, Türkiye'nin en derin mağaralarından Çukurpınar Mağarasının doğusunda, Taşeli adı verilen Orta Toros Dağlarının arasında 2012 yılında keşfedildi. Keşfi gerçekleştiren ASPEG üyeleri, 2018 yılında mağarada 919 metre derinliğe kadar indi.

2019 yazında Türkiye, Bulgaristan, Lübnan ve ABD'den 31 mağaracı, Morca Mağarasını keşfetmek için mevcut derinlikte 30 gün geçirdi. Ekip 2018 yılında bırakılan 919 metreye ulaştıktan sonra mağarayı araştırmaya devam etti ve 1210 metreye ulaştı.

2 Eylül 2023'te 13 kişilik dağcılık ekibi keşif için tekrar mağaraya girdi

Morca Mağarası'nın sırlarını keşfetmek isteyen bilim insanları, geçen yıl tekrar mağarada çalışma başlattı. Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 13 kişilik dağcılık grubu keşif için 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na indi. Ancak 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de bin 200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

Dickey'in ekip arkadaşlarından biri yetkililere ulaşarak yardım istedi. Bu sırada Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefonla ulaşan ekip arkadaşı, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

9 gün sonra kurtarıldı

Ekipler kurtarma çalışması için titizlikle hazırlanırken, ABD'li dağcı Mark Dickey'in sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti. Doktorların hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine tahliye çalışmasına başlandı. Ekipler tarafından sedye ile ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kampa götürülen Dickey, burada bir süre dinlendirildi. Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırdı. Kademe kademe sedye ile taşınarak mağaranın girişine kadar getiren Dickey, 9 gün sonra, 12 Eylül tarihinde zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

8 ülkeden 196 personelin yoğun çalışmaları sonrası mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilen tahliye işlemi ile kurtarılan Dickey, helikopter ile getirildiği Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 17 Eylül tarihinde taburcu edildi.

Keşif yarıda kaldı

ABD'li dağcı Dickey'in rahatsızlığı dolayısıyla Morca Mağarası'ndaki keşif tamamlanamazken, Dickey, hastanedeki tedavisi sonrası yaptığı açıklamada, özverili kurtarma çalışmalarından dolayı Türk hükümetine teşekkür etti. Mağaraya girme nedenini de anlatan Dickey, "Türkiye mağaracılar organizasyonu tarafından yürütülen bir keşifti aslında. Bu mağara keşfinin yapılmasının en önemli sebebi bilim. Çünkü mağaralar insanların girmediği, insanların ulaşmadığı yerlerdir. Dolayısıyla oradan alınan örnekler, orada yaşayan canlılar bilim için çok önemli bir keşif oluyor. Aldığımız örneklerin bilime faydası oluyor" dedi.

"Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim"

İnsanların başına hayatın her alanında bir şeyin gelebileceğini söyleyen Dickey, "Baktığınız zaman mağaracılık birçok spor içinde daha güvenli diyebiliriz. Dolayısıyla devam edeceğim. Morca Mağarası'na da yeniden girmeyi çok isterim. Amacım oraya geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak. Mağaranın en alt tarafında bir gölet var. Orayı geçmek istiyorum. Amacım o gölün karşısına geçmek" diye konuştu. - MERSİN