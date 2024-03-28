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Türkiye'nin 2023 yılı yaşlı profili istatistikleri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 yılı yaşlı profili istatistiklerini yayımladı.

TÜİK nüfus verilerine göre Türkiye'de "yaşlı" olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki yeri, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu. İstatistiklere göre Erzurum'da 72.787 olan yaşlı nüfusun 32.492'si erkek, 40 295'si ise kadınlardan oluşuyor.

Erzurum'da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2023'te yüzde 9,7 olarak belirlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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