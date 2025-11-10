Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Mesci: 'Şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz'

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında saygıyla ve şükranla yad ettiklerini aktaran Başkan Mesci, şunları kaydetti: "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında saygıyla ve şükranla yad ediyorum. Bundan bir asır önce vatanımızın tüm fertleriyle topyekün bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletten aldığı güçle büyük başarılara imza atarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk'ün mirası yalnızca O'nu her ölüm yıldönümünde anmak olmamalı, O'nu iyi anlamalı, milli iradeye olan aşkıyla gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalıdır. Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.

"Yurtta sulh, cihanda sulh"

Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, hakları gasp edilen, yok sayılan halklar, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ruh gibi özgürlük ve bağımsızlık özlemi çekmektedir. Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini ortaya koyarken sadece kendi milletine değil, bütün insanlığa seslenmiş, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya hayalini paylaşmıştır. Bugün de bizler, zalimlere karşı direnen tüm mazlumların yanında yer almak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet, sadece bir milletin değil, haksızlığa karşı duran herkesin sığınağıdır.

"Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu birlik ruhu"

Mazlum coğrafyalar için çare, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmekten geçer. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu birlik ruhu, bugün de milletimizi her türlü tehdit ve haksızlığa karşı bir arada tutan en güçlü bağdır. Bizler, bu doğrultuda, hem kendi vatanımızda barışı ve adaleti hakim kılmaya devam ederken, aynı zamanda dünya üzerindeki tüm mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyet'in 103'ncü yılında Atatürk'ün hedefleri doğrultusunda daha büyük ideallerin peşinden koşacak, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alma kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Her alanda daha güçlü bir Türkiye inşa etmek, Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu eşsiz mirası yaşatmanın en anlamlı yoludur. Bizler de, onun gösterdiği bilim, akıl ve çağdaşlık yolunda ilerleyerek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi olarak, bu kalbi duygularla vefatının 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum."

Aziziye Zaferi'nin 148. yıl dönümü'

148'nci yıl dönümünde Aziziye Zaferi'nde destan yazıldığını ifade eden Başkan Mesci, "Bugün Aziziye Destan Zaferi'nin 148. Yıl Dönümünde, Aziziye Tabyaları ve bu tabyalarda kazanılan zafer, Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak hafızalara kazınmıştır. Nene Hatun, Türk tarihinin ve Erzurum'un ne ilk ne de son kahramanıdır. Başta Erzurum olmak üzere Anadolu baştan başa kahramanlar yatağıdır. Aziziye savunmasında 500'ün üzerinde şehit verdik ve Ruslar geri çekilmek zorunda kaldılar. Erzurum halkı, Aziziye Tabyalarında gösterdiği kahramanlıkla Türk tarihinin en büyük destanlarından birini yazdı. Bu günleri anmak ve hatırlamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği üzere gerektiğinde, "ya istiklal ya ölüm" diyerek işgallere ve emperyalizme karşı durması için, ecdadın mirasını geleceğe aktarabilmek, genç nesillere doğru anlatabilmek, tarihin derinliklerinden geleceğe dersler çıkarabilmek için önemlidir.

Bu vesile ile zaferin 148. sene-i devriyesinde başta Nene Hatun ve Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa olmak üzere dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı sergileyen Şanlı Erzurum halkına şükranlarımızı sunuyor, Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu aziz toprakları vatanlaştıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu. - ERZURUM