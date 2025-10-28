Haberler

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Mesci: "Cumhuriyet, bu milletin en kıymetli emanetidir"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Salih Mesci,"Cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıldönümünü, aydınlık geleceğe ilham verecek şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Başkan Mesci, yayımladığı mesajında şunları kaydetti; "102'nci Yıldönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın, ülkemize, hürriyete susamış dünya milletlerine ışık tutması temennimizi bu anlamlı günde bir kere daha yineliyor, başta Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarına ve bu vatan uğruna can feda eylemiş aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Biz gaziler olarak, Cumhuriyetin mana ve önemine, erdemlerine dair inancımızı bir kere daha paylaşmak istiyoruz. Cumhuriyet, bir toplum yarınlarda gelen hür ve gür sesidir. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Cumhuriyet, düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet, Bu Milletin En Kıymetli Emanetidir. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare şeklidir. Cumhuriyet, Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimidir. Cumhuriyetimizin dayanağı olan Türk milleti, Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçte olduğunu gösterir.

Türk milleti bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini yürekten ve büyük bir coşku ile hep birlikte dile getirmekte, Bu nedenledir ki; Samimi ve meşru, milli ve aydınlık olan her fikre hürmet ederiz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep ileriye umutla bakacak, toplumumuzun özgüvenini koruması amacıyla, çabalarımızı anlayış birliği içinde sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek isteriz. Bugün, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kavuştuğumuz ve bir devlet olarak yeniden ayağa kalktığımız günün miladı olan "En Büyük Bayramı"mızdır.

Cumhuriyetimizin 102'nci yılını, kıvanç ve coşkuyla kutladığımız büyük günde milletçe sana olan bağlılığımızı, özlemimizi ve tarifsiz sevgimizi yürekten ve büyük bir sesle hep birlikte yinelemekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımızla kutlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını ve gelişmesini sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde anar, vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerim" - ERZURUM

