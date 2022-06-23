Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir'de kuruldu - Haberler

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Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir'de kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir'de kuruldu

ESKİŞEHİR (İHA) – Merkezi Eskişehir olan Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu kuruldu.

ESKİŞEHİR (İHA) – Merkezi Eskişehir olan Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu kuruldu.

Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir merkezli olarak kuruldu. Birçok şehirden kuryelerin desteğinin alındığını söyleyen Onur Kocaoğlu, kurulan konfederasyonun kuryeler için daha iyi şartları oluşturmak için çalışmalar yapacağını aktardı. Gerekli izinlerin alınmasıyla büyük sevinç yaşayan motokuryeler adına konuşan Başkan Onur Kocaoğlu, "Bir çok şehrin desteği ile Türkiye Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Eskişehir merkezli olarak kuruldu. Bursa Federasyonu, İzmir Federasyonu ve Eskişehir Federasyonu öncülüğünde, uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz bir konuydu. Tüm gerekli izinler alındı. İnşallah kuryeler için daha güzel şeyler yapacağız. Tüm Türkiye'nin bu konuda başkanlığını yapacağız. Amacımız bu mesleği daha nitelikli bir hale getirmek, kuryelerin haklarını her konuda savunmak" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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