Türkiye, Mısır ve Katar'dan Hamas'a Yeni Ateşkes Teklifi

İngiltere merkezli Sky News'in Arapça servisi, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planına karşı Türkiye, Mısır ve Katar'dan Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunulacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladı Gazze planına karşı tepkiler gelmeye devam ederken İngiltere merkezli Sky News'in Arapça servisi, Hamas'a yeni bir ateşkes iletileceğini öne sürdü. Sky News'ın adı açıklanmayan kaynağı, yeni bir ateşkes teklifinin Türkiye, Mısır ve Katar'ın girişimiyle Hamas'a yapılacağını söyledi. Haberde, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halil Alhayye'nin ateşkes teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere başkent Kahire'ye gideceği kaydedildi. Yeni ateşkes teklifinin, İsrail'in hayattaki İsrailli rehineler ile ölenlerin cenazelerine karşılık bazı Filistinli mahkumları serbest bırakması, İsrail'in ordusunun yeniden konuşlandırılması, Hamas'ın askeri kanadının faaliyetlerinin durdurulmasıyla geçici bir sürecin başlaması şartlarını içeriyor.

Teklifin Hamas tarafından kabul edilmesinin ardından İsrail'e gönderilmek üzere ABD'li arabulucuya iletileceği belirtildi. Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerin de kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar devam edeceği aktarıldı. - ABU DABİ