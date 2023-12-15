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Türkiye-İran Sınırında Güvenlik Duvarı Tamamlandı

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Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek için Türkiye-İran sınırında örülen güvenlik duvarının Saray etabı da tamamlandı.

Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek için Türkiye- İran sınırında örülen güvenlik duvarının Saray etabı da tamamlandı.

Türkiye- İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Sınır hattındaki modüler duvar çalışmalarının Çaldıran ve Özalp hattı daha önce tamamlanırken, bu yıl devam eden 50 kilometrelik Saray ilçesi etabındaki çalışmalar da başarıyla tamamlandı.

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan 295 kilometrelik sınır hattında Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale etapları olarak çalışma yapıldı. Büyük bir bölümünde çalışmaların tamamlandığı sınır duvarının Başkale etabının bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor.

Teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor

Özellikle düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler çerçevesinde, teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılırken, hendeklerle desteklenen duvar sayesinde ise her türlü terör faaliyeti, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda da sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutuyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çaldıran Türkiye Saray İran Yerel Politika Güncel Haberler

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