Türkiye Haber Kameramanları Derneği İstişare Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin istişare toplantısı, Afyonkarahisar'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, sektörün gelişimine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Afyonkarahisar termal bir otelde bu yılki istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, haber kameramanlarının karşılaştığı zorluklar ve bu sorunların çözümü için öneriler masaya yatırıldı.

THKD Başkanı Aytekin Polatel, toplantının amacının, sektördeki yeniliklerin değerlendirilmesi ve haber kameramanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğunu belirtti. Polatel, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri Afyonda bir araya gelerek geleceğe dönük projeler, yönetimin projeleri, üyelerden aldığımız geri dönüşlerle oluşturacağımız verecekleri öneriler bizim bundan sonraki yol haritamızı belirleyecek. ve bu bizim önümüzü aydınlatacak bir fener gibi, karanlıktaki bir fener gibi olacak. O anlamda biz bugün toplantımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. En başta eğitim noktasında, 'Haberciler Akademisi' noktasında verilen öneriler, sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farkın ortaya konması gibi bu tarz öneriler ve mesleki eğitimlerin haricinde etik değerlerimiz haber kameramanı etik değerleri bunlar ön plana çıktı" dedi.

Toplantının sonunda, sektörün geleceği ile ilgili stratejik kararlar alındı. THKD Başkanı Aytekin Polatel, bu tür istişare toplantılarını düzenli hale getirerek mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR