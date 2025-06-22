Türkiye Haber Kameramanları Derneği İstişare Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği İstişare Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin istişare toplantısı, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. THKD Başkanı Aytekin Polatel, toplantının mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin istişare toplantısı, Afyonkarahisar'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, sektörün gelişimine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Afyonkarahisar termal bir otelde bu yılki istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, haber kameramanlarının karşılaştığı zorluklar ve bu sorunların çözümü için öneriler masaya yatırıldı.

THKD Başkanı Aytekin Polatel, toplantının amacının, sektördeki yeniliklerin değerlendirilmesi ve haber kameramanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğunu belirtti. Polatel, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri Afyonda bir araya gelerek geleceğe dönük projeler, yönetimin projeleri, üyelerden aldığımız geri dönüşlerle oluşturacağımız verecekleri öneriler bizim bundan sonraki yol haritamızı belirleyecek. ve bu bizim önümüzü aydınlatacak bir fener gibi, karanlıktaki bir fener gibi olacak. O anlamda biz bugün toplantımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. En başta eğitim noktasında, 'Haberciler Akademisi' noktasında verilen öneriler, sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farkın ortaya konması gibi bu tarz öneriler ve mesleki eğitimlerin haricinde etik değerlerimiz haber kameramanı etik değerleri bunlar ön plana çıktı" dedi.

Toplantının sonunda, sektörün geleceği ile ilgili stratejik kararlar alındı. THKD Başkanı Aytekin Polatel, bu tür istişare toplantılarını düzenli hale getirerek mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.