Türkiye genelinde yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 8 - İSTANBUL