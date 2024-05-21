Türkiye genelinde hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı, bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyden eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları veriliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30 - İSTANBUL