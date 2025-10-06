Haberler

Türkiye Genelinde Filistin Farkındalık Etkinliği Düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Ekim sabahı tüm okullarda Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini istedi. Etkinliklerle gençlerin insan hakları bilincinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelindeki okullarda 7 Ekim sabahı farkındalık etkinliği düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Ekim sabahı eşzamanlı olarak Türkiye'deki tüm okullarda Filistin farkındalığı açısından etkinlik yapılması için okullara yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, "Bu yüksek kurumsal ve ahlaki sorumluluk bilinci doğrultusunda 7 Ekim Salı sabahı tüm okullarda eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek ve gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini en üst düzeyde pekiştirmek amaçlanmaktadır. Bu organizasyonun öğrencilerde insan hakları savunuculuğu bilincinin köklü biçimde inşasına zemin hazırlayacağı değerlendirilmektedir. Okulların kendi imkanları çerçevesinde düzenleyeceği bu etkinliklerin milletimizin ortak duruşunu güçlü biçimde yansıtarak, Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı bulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle temanın, içeriğin, zamanlamanın ve özellikle kamuoyuna paylaşım süreçlerinin azami hassasiyetle ele alınması ve kurumsal bir disiplin içinde yürütülmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde eşzamanlı icra edilecek bu faaliyetlerle milletimizin barış ve insanlık adına sergilediği ortak iradenin kuvvetle teyit edileceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
