Türkiye, Gazze'ye 102 Bin Ton İnsani Yardım Gönderdi

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 102 bin 590 ton insani yardım sevk etti. Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye, Gazze'de insani krizi hafifletmek için gıda, su ve maddi yardım gönderiyor.

Türkiye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların yaralarını sarmak için bölgeye bugüne kadar 102 bin 590 ton insani yardım sevk etti.

Gazze Şeridi'nde yaraların sarılması için Türkiye'nin çabaları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'de insani krizin başlangıcından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nın kurumlararası yürüttüğü çabalar sonucunda AFAD'ın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 65 bin tonu un olmak üzere yaklaşık 102 ton insani yardım Gazze'ye ulaştırıldı. Şarm el-Şeyh'te mutabık kalınan ateşkes anlaşması sonucunda Türkiye'den yola çıkan hazır gıda ve bebek mamasından oluşan 865 tonluk yardım gemisi, 17 Ekim tarihinde El Ariş'e ulaştı.

Türkiye'den Gazze Şeridi'ne yaklaşık 37 milyon dolar nakit yardımı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk makamları ve yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım organizasyonuna yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Türk Kızılay tarafından hazırlanan yaklaşık 810 tonluk gıda ve muhtelif malzemeden müteşekkil müteakip yardım gemimiz 12 Kasım'da Mersin Limanı'ndan El Ariş Limanı'na müteveccihen yola çıkmıştır. Geminin 14 Kasım'da El Ariş'e varması öngörülmektedir. Türk Kızılay'ı Gazze/Deyr-El-Balah'taki aşevinde her gün 21 bin kişiye sıcak yemek dağıtmaktadır. 2023'ten bu yana Türk Kızılay, AFAD ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile koordinasyon içinde 2 bin 127 çadır, 52 bin 164 adet konserve et (yaklaşık 42 ton), 10 bin gıda kolisi (yaklaşık 153 ton) ve 50 bin adet dayanıklı branda (260 ton) yardımında bulunmuş ve bin aileye toplam 20 ton su (aile başına 20 litre) dağıtımı gerçekleştirmiştir. Türk Kızılay, krizin ilk aşamasında yakıt alımlarında kullanılmak üzere Filistin Kızılayı'na 600 bin dolar maddi destekte bulunmuştur. 2024 Temmuz ayında iletilen 150 bin dolarlık meblağla birlikte Türk Kızılay'ın Filistin Kızılayı'na toplam maddi katkısı 750 bin dolara ulaşmıştır. UNRWA'ya Türkiye tarafından 2023 yılında 11 milyon, 2024 yılında 15 milyon ve 2025 yılında 10 milyon ABD doları olmak üzere toplamda 36 milyon ABD doları gönüllü mali katkı sağlanmıştır. Gazze'ye un yardımları çerçevesinde Türkiye, UNRWA'ya 2023 yılında 26 bin ton, 2024 yılında ise 39 bin 200 ton un göndermiştir. 2025 yılı için taahhüdümüz olan ve Gazze'nin bir yıllık un ihtiyacının neredeyse tamamını karşılaması öngörülen 120 bin tonluk un hibemizin İsrail'in engellemeleri nedeniyle bugüne kadar ancak 9 bin 200 tonu iletilebilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
