Haberler

Türkiye, Gazze Barışı İçin Müzakereleri Destekleyeceğini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın planına Hamas'ın yanıtının, Gazze'de kalıcı barışa ulaşmak için adımlar atılmasına imkan tanıyabileceğini değerlendirdi. Türkiye, müzakereleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın açıkladı plana Hamas'ın yanıtının Gazze'de kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın açıkladı plan ve Hamas'ın yanıtı sonrasında Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Muğla'da sel! Yollar ve dükkanları su bastı, vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor

Şehir sular altında! Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.