Türkiye, Filistin Konusunda Uluslararası Adalet Divanı'nda Sözlü Beyan Verecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletlere karşı yükümlülüklerinin tespitine yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 30 Nisan'da sözlü sunum gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye de dahil olmak üzere 52 ülkenin eş-sunucusu olduğu, "Birleşmiş Milletler (BM), diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkelerin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve buna bağlı olarak mevcut olan faaliyetleri çerçevesinde İsrail'in yükümlülükleri" ile ilgili Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) danışma görüşü talep edilmesine yönelik BM Genel Kurulu kararı 19 Aralık 2024'te kabul edilmişti.

BM Şartı'nın 96. maddesi ve UAD Statüsünün 65. maddesi esas alınarak alınan söz konusu karara dayanan Divan, BM'yi, üye ülkeleri ve gözlemci statüsündeki Filistin Devleti'ni, danışma görüşüne katkı sağlamak amacıyla beyanlarını sunmaya davet etmişti. Türkiye, yazılı beyanını 27 Şubat'ta UAD'ye iletmişti. Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 45 ülke ve uluslararası kuruluş yazılı beyanlarını Divan'a sundu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Afrika Birliği, süreç boyunca talepleri doğrultusunda dosyaya katılmalarına onay verilen uluslararası teşkilatlar oldu.

Divan, süreçteki sözlü beyan oturumlarının 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Söz konusu duruşmalarda 44 ülke ve uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunması bekleniyor. Türkiye'nin sözlü beyanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından 30 Nisan'da Türkiye saatiyle 16.00'da UAD'ye sunulacak.

UAD hakkında

Devletler arasındaki genel anlaşmazlıkları karara bağlayan ve BM Genel Kurulu tarafından kendisine yönlendirilen konularda istişari görüş bildiren tek uluslararası mahkeme olan UAD, BM'nin altı temel organından biri olup, Lahey'de yerleşik bulunuyor. BM'ye üye tüm ülkeler UAD Statüsü'ne taraf ve hukuki uyuşmazlıklarda Divan'a başvurabiliyor. İstişari görüş talepleri ise yalnızca belirli BM organları ve kurumları tarafından yapılabiliyor. - ANKARA