Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla verilen kurbanlar yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Düzce'den Zimbabve giden ekipte Düzceliler de yer aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vekalet yoluyla yurt dışında kesilen kurbanlar Afrika başta olmak üzere 78 ülkede 747 bin 52 hisse olarak dini vecibelere uygun olarak ekipler vesilesiyle dağıtıldı. Yurt dışında kurban kesilen ülkelerden Zimbabve'de toplam bin 453 adet büyükbaş kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Başkent Harare'den yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki kırsal kesimde kurban dağıtımı ekip personelinin gönül dilinden hareketleriyle bir şenlik havasında geçti. Zimbabve'de Düzce'den de ekipler yer aldı. Ekip kurban kesimi ve dağıtımda görev yaptı. - DÜZCE