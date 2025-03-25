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Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Yönetim Kurulu İftarda Buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Yönetim Kurulu İftarda Buluştu
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Afyonkarahisar'da Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Yönetim Kurulu üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğin ardından birlikte teravih namazı kılındı.

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Gençlik Yönetim Kurulu üyeleri iftarda buluştu.

Afyonkarahisar'da, gençlere yönelik pek çok iyilik faaliyetinin gerçekleştirilmesine vesile olan Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Yönetim Kurulu Üyeleri iftar yemeğinde buluştu. Akabinde üyeler teravih namazlarını birlikte eda ettiler. Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "TDV Gençlik ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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