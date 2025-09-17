Türkiye'den Süveyda Açıklaması: Yol Haritası Memnuniyetle Karşılandı

Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin güney vilayetlerinden olan Süvayda hakkında açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA