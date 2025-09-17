Haberler

Türkiye'den Süveyda Açıklaması: Yol Haritası Memnuniyetle Karşılandı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda hakkında açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için çabalarını sürdürecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

