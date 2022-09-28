Türkiye'den Karadağ'a Giden İnşaat İşçileri, Firmanın Paralarını Ödemediğini İleri Sürerek Yardım İstedi: "Yemek Yiyecek Paramız Yok"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Türkiye'den Karadağ'a giden inşaat işçileri, taşeron firmanın paralarını ödemediği için yurda dönemediklerini ileri sürerek, yetkililerden yardım istedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Karadağ'ın Kolaşin bölgesine giden inşaat işçileri, taşeron firmanın paralarını ödemeyip kaçması üzerine mağdur olduklarını ileri sürdü. Karadağ'a çalışmak için giden 110 kişiden bir bölümünün kendi imkanlarıyla yurda döndüğü, bir bölümünün ise paraları olmadığı için dönemedikleri belirtildi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA DÖNEMİYORUZ"

Kahramamaraş'ın Afşin ilçesinden işçi Cuma Yaman, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Burada Karadağ'da 70 günden beri çalışıyoruz. Kadirli, Maraşlı arkadaşlar var burada. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Adam Diyarbakırlıydı taşeron kaçtı gitti. Burada 15 günden beri yatıyoruz. 2 bin 500 'er yüz euro alacağımız var, vermedi kaçtı. Konsolosluğa gittik, savcılığa gittik, polise gittik. Buradaki Hristiyanlar bize 10 gün baktı ama bizim konsolosluk bize bakmadı. Yemek yiyecek paramız yok. Yattığımız yeri görüyorsunuz. Mağduruz 8 kişi kaldık. Bütün 40 kişi kendi imkanlarıyla anasından, babasından ondan bundan para aldı ama bizim alacağımız kimse yok. Çok mağdur durumdayız, büyüklerin sahip çıkmasını istiyoruz. Adanalıyız, Antepliyiz, Maraşlıyız fark etmez. Yani bunu duyurmak istiyoruz lütfen bunu duyun, yani yardımcı olun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçiler bir odada

Cuma Yaman