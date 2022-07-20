Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı

Adana'da bulunan Tezkim Tarımsal Kimya, mısır nişastasından sitrik asit üretimi yaparak, 90 ülkeye ihracat yapıyor.

Adana'da bulunan Tezkim Tarımsal Kimya, mısır nişastasından sitrik asit üretimi yaparak, 90 ülkeye ihracat yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mısır gibi bitkiden o kadar çok ürün elde edebilir hale geldik ki bu konularda yapılan AR-GE faaliyetleri, akıl teri ve bu çalışmalar sonucunda bu noktalara geldik. Bu sitrik asit tesisi de aslında bunlardan bir tanesi. Ülke olarak bu

ürünleri burada üretiyor olmak, ithalat yerine kendimizin üretiyor olmasını çok değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Eskiden tamamını yurtdışından ithal ettiğimiz sitrik asidi artık kendimiz üretip, ihraç ediyoruz" dedi. Varank, Tezkim Tarımsal Kimya fabrikasının Türkiye açısından stratejik üretim yapan tesislerden bir tanesi olduğunu kaydederek, "TEZKİM'in sitrik asit fabrikasında bulunuyoruz. Bu fabrikanın resmi açılışını Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmişti. Burası, yılda 54 bin ton sitrik asit üretebilen bir tesis. Gıda sanayi gittikçe daha stratejik konuma gelen bir sanayi olmaya başladı. Tüm dünyada gıda ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz gerek bunun gibi tesisler, gerek biyoteknoloji alanında bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Müteşebbislerimiz de inşallah yatırımlarıyla Türkiye'yi kalkındırmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

Fabrikada çok sayıda gencin istihdam edildiğini anlatan Bakan Kirişci, "Onlar akıl teri döküyorlar. Tekrar tebrik ediyorum kendilerini. İnşallah kapasite artırımıyla birlikte yine dünya ile rekabet edebilecek az sayıdaki tesislerden ve işletmelerden birisi olacak" dedi.

TEZKİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Amerika'dan Brezilya'ya kadar ihracatımız var. Şu an üretimimizin yüzde 40'i ihracat, yüzde 60'ı iç piyasa. Ürünümüze çok büyük talepler var. O yüzden yüzde 100 kapasite artırma kararı aldık. Zaten tesisi kurduğumuzda aşağı yukarı yüzde 100 büyüyecek şekilde, geniş tutmuştuk oturum alanlarını. Şimdi kapasite artırımı başladı. 2023'ün son çeyreğinde devreye almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti İhracat Türkiye Mısır Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title