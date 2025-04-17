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Türkiye'de Zirai Don Olayları için Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

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2025 Nisan ayında yaşanan zirai don olaylarının etkilerini araştırmak ve tedbirler almak amacıyla meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve 3 ay süresince çalışmalarını yürütecek.

2025 Nisan ayında Türkiye'de yaşanan zirai don olaylarının sonuçlarının ve alınabilecek tedbirlerin belirlenmesine dair meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 Nisan ayında gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine dair meclis araştırması komisyonu kurulmasına karar verildi. Kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve komisyon Ankara dışında da çalışabilecek. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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