Türkiye'de Yaz Kur'an Kursları Başlıyor

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla başlayacak "Yaz Kur'an Kursları"nın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Samsun'dan yapacak.

Bu yıl gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Samsun'da 3 bin 607 din görevlisi, Kur'an kursu öğreticisi ve çeşitli kadrolarda görev yapan personel ile Yaz Kur'an Kursları hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yerlerde sınavlarla seçilen geçici öğreticiler tarafından ilave sınıflar açmak üzere de hazırlıklar yapıldı. Samsun İl Müftülüğü, 2023 yılında 60 bin öğrencinin yaz döneminde kurslara gittiğini açıklayarak çocukları ve gençleri camilere Kur'an kurslarına davet etti.

"Çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "En temel görevlerinden biri toplumu din konusunda aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, kuruluşundan bugüne milletin güvenine layık olmaya; büyük özveri, hassasiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda yerine getirdiği en önemli görevlerden biri Yaz Kur'an Kursları'dır. Çocuklarımız, en önemli istikbal güvencemizdir. Onlar, bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en büyük nimetlerimizdir. Emanete hakkıyla riayet etmek, nimetin şükrünü gerektiği gibi eda etmek, millet varlığımıza ve istikbalimize sahip çıkmak, biz ebeveynlere düşen en büyük sorumluluktur. Bu sorumluluğumuzun farkındayız ve ona göre hareket ediyoruz. Çocuklarımızı, Kur'an ile buluşturmalı, Peygamber Efendimiz ile tanıştırmalıyız. Kur'an kurslarında çocuklarımız, öğrenirken eğlenecek, eğlenirken öğrenecek. Bir örgün eğitim döneminin ardından gelen yaz tatili, çocuklarımızın dinlenmeleri, eğlenmeleri ve oyun oynamaları için önemli bir zaman dilimidir. Bu sebeple kurslarımıza katılan çocuklarımız öğrenirken eğlenecek, eğlenirken öğrenecek. Yüce dinimiz İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri, ahlaki değerleri, neşeli ve eğlenceli bir kurs atmosferinde öğrenecekler" dedi.

Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler olacak

Samsun İl Müftülüğünden alınan bilgilere göre, gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslar, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunuyor. Kurslara kayıtlar 10 Haziran'da başlarken, 08 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Gençlerin ortam öğrenmesine imkan hazırlayan Yatılı Yaz Kur'an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak. Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenen programla aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle desteklenecek.

1 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun'da bir çocuk şenliği ve Yaz Kur'an Kursları açılış programı gerçekleştirecek. - SAMSUN