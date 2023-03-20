Türkiye'de Tesla'nın tek tedarikçisi olan MATA Otomotivde işçilerin eylemi devam ediyor

Tuzla'da kurulu MATA Otomotiv'de çalışan yaklaşık bin işçi, iş sağlığı ve güvenliği ile ek zam taleplerinin karşılanmaması üzerine iş durdurma kararı alan işçilerin 22.'inci günde eylemi halay çekerek devam ediyor.

Tuzla'da bulunan Mata Otomotiv'de çalışan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, iş sağlığı ve güvenliği ile ek zam talebi nedeniyle üretimi durdu. Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri üretimde kullanılan maddelerin kanserojen olduğunu ve ekipman eksikliği yaşandığını, ancak önlem alınmadığını iddia etti. Dünyaca bilinen Tesla ile Türkiye'de tek çalışan firma olduklarını belirten işçiler 22'nci günde sağlıklı ortamın oluşmaması ve güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde sonuna kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Bazı işçiler ıslıklayarak sesini duyurmaya çalışırken bazı işçilerde halaylar çekti.

"Tesla ile çalışan tek firmayız"

Mata Otomotiv çalışan ve eyleme destek veren Ferdi Karaman, "Mata Otomotiv Tesla ile çalışıyor. Türkiye'de Tesla ile çalışan tek firma burası, ayrıca yabancı sermayeyle çalışan bir firma bunu gözetirsek bizim haklarımızın normal piyasadan zaten kat kat yukarıda olması lazım. Ayrıca biz hepimiz kalifiye elemanlarız. Yani biz bunları, bütün işleri layıkıyla yaparken istediğimiz sadece yüzde 25 ek zam. Sadece yüzde 25 bunu alamamak bizim zorumuza gidiyor. Bir ikincisi de biz bunu istediğimiz için suçlu oluyoruz. Firmadan dışlandık, sanayi bölgesinden dışlandık. Şu an burada hakkımızı biz aramaya çalışıyoruz. Yani biz sonuna kadar gitmekte kararlıyız. Toplamda 900 kişiyiz. Biz hakkımızda kararlıyız. Bizim aslında birinci istediğimiz, dediğim gibi biz Tesla ile çalışıyoruz. Karbon fiber üretimi yapıyoruz. Karbon fiber zehirli bir malzeme, herkes biliyor bunu, güvenlik önlemlerini biraz daha arttırmasını istiyoruz. İşte havalandırılması, iş sağlığı ve güvenliğidir. Biz bunları istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL