Gazze'den Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuk, Türk milletine teşekkür etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılan ardından Türkiye'ye 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şükür secdesi yapan Gazzeli Muhammed Nemnem, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ediyorum" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılan ardından Türkiye'ye 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şükür secdesi yapan Gazzeli Muhammed Nemnem, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye, Mısır ve İsrail'in koordinasyonunda yürütülen Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçakla 6'ncı tahliyede 75 hasta ve 74 refakatçi Türkiye'ye getirildi. İsrail tarafından 17 Kasım'da Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi evinde yaralanan 10 yaşındaki Ameer Nemnem, sağlık hizmetini tamamlamak için Türkiye'ye getirilen kafile içerisinde yerini aldı. Yaralı çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelen baba Muhammed Nemnem, havalimanında sevincinden şükür secdesi yaptı. Daha sonra ise baba ve oğulu alanda hazır halde bekletilen kara ambulans ile tedavisine devam etmesi için Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi gören oğlu Ameer Nemnem'in yanında refakatçi olarak kalan baba Muhammed Nemnem, kendi evlerinde yakalandıkları hava saldırısı, oğlunun Türkiye'ye getirilmesi, havalimanının pistinde yaptığı şükür secdesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Benim çocuğum Nemnem'in şehit olduğunu ve defnedileceğini söylediler"

İsrail'in Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği hava saldırısında kaldıkları evlerinin bombalandığını ve ailesinden 13 şehit verdiğini söyleyen baba Nemnem, "Benim çocuğum Nemnem'in şehit olduğunu ve defnedileceğini söylediler. Son anda kurtarabildik. Gazze'de yaşanan zor şartlar nedeniyle tedavisini tamamlayamadık. Bu nedenle tedavisini tamamlayabilmemiz için Türkiye'ye transfer edildik" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki doktorlar kafatasındaki kırık nedeniyle durumunun çok kötü olduğunu ve hayatını kaybedebileceğini söylediler"

Nemnem, bombalama sırasında binanın üstlerine düştüklerini ve oğlu Ameer Nemnem'i enkaz altından çıkardıklarını söyleyen Nemnem, "Çocuğumun kafatasında bir kırık vardı. Daha sonra Endonezya Hastanesi'ne götürdük. Ardından muayeneye aldık. Oradaki doktorlar kafatasındaki kırık nedeniyle durumunun çok kötü olduğunu ve hayatını kaybedebileceğini söylediler" diye konuştu.

Kendisini Türkiye'ye getiren uçağa bindiğinde ailesinden geri kalanları Gazze'de bıraktığı için duygu dolu hisler yaşadığını vurgulayan Nemnem, uçağa ilk kez bindiğini ve askeri kargo uçağı ile gelmesinden dolayı garip hissettiğini belirtti.

"Allah'a şükürler olsun ki çocuğumla durumum iyi ve çocuğum artık Türkiye'de"

Etimesgut Askeri Havalimanında yaptığı şükür secdesi anlarını da anlatan Nemnem, "Allah'a şükürler olsun ki çocuğumla durumum iyi ve çocuğum artık Türkiye'de. Daha doğrusu güvenli ve huzur dolu bir ülkede çocuğuma eşlik ediyorum. Allah'a hamd olsun, secdedeyken Allah'tan çocuklarımı, eşimi ve tüm Filistin halkını korumasını istedim" diye konuştu.

Havalimanında bekletilen kara ambulanslarıyla çocuğunun Bilkent Şehir Hastanesine getirildiğini ve burada tedavi altına alındığı dile getiren Nemnem, çocuğunun durumunun artık stabil olduğunu ekledi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ediyorum"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ediyorum" diyen Nemnem, sözlerine şöyle devam etti:

"Yardımlarına ve ateşkes konusunda desteklerine devam etmelerini bekliyorum. Şu an Gazze'deki sokaklar çok acı çekiyor çünkü çok zor durumdan geçiyoruz. Gazze'deki halkımızın yakın zaferini Allah'tan diliyoruz." - ANKARA