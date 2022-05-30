Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı - Haberler

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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otunun kolonyası yapıldı.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otunun kolonyası yapıldı.

Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen, 2 bin ton civarında bir rekolte alınan ve genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçiotunun kolonyası yapıldı. Kolonyanın kokusun çok güzel olduğunu anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Şerbetçiotu kolonyamız hazır. İlçemize ve şerbetçiotu üreticilerimize hayırlı olsun. Bursa Bilecikliler Derneğimiz işbirliğinde hazırladığımız kolonyanın kokusu çok güzel oldu çok" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Bilecik Bitki İlaç Yerel Haberler

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