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Türkiye'de Ocak Ayında 165 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Türkiye'de Ocak Ayında 165 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi
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Ocak ayında Türkiye genelinde 165 bin 734 adet taşıt trafiğe kaydedilirken, Erzurum'da 3 bin 424 araç kaydı yapıldı. Otomobiller toplam kaydın yüzde 62,9'unu oluşturarak en çok kayıt edilen araç tipi oldu. Genel kayıtta bir önceki aya göre %30,7 azalma yaşandı.

Türkiye'de Ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 424 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 142 bin 817 oldu.

Ülkemizde Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %62,9'unu otomobil, %16,7'sini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %2,3'ünü kamyon, %1,9'unu traktör, %1,0'ını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %30,7 azaldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %13,3 artarken motosiklette %70,8, traktörde %57,7, özel amaçlı taşıtta %43,5, minibüste %12,7, kamyonda %5,5, otomobilde %4,1 ve otobüste %3,6 azaldı . Erzurum, 142 bin 817 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Erzurum'da Ocak ayında 3 bin 424 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43'üncü oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 72 bin 918 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 351, otobüs sayısı bin 281, kamyonet sayısı 30 bin 255, kamyon sayısı 6 bin 418, motosiklet sayısı 6 bin 849, özel amaçlı araç sayısı 748 ve traktör sayısı 21 bin 997 oldu.

Ocak 2025 döneminde Erzurum'da 3 bin 424 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 235 otomobil, minibüs 49, otobüs 20, kamyonet 757, kamyon 137, motosiklet 55, özel amaçlı araç 7 ve traktör 164 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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