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Türkiye'de Kadın Gazetecileri Güçlendirme Projesi İzmir'de Gerçekleşti

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İzmir'de düzenlenen etkinlikte kadın gazetecilerin medya sektöründeki zorlukları, cinsiyete duyarlı habercilik ve ekonomik sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Katılımcılar, yapısal sorunlar üzerine tartışarak çözüm önerileri geliştirdi.

(İZMİR) – Inside Turkey ve NewsLabTurkey desteğiyle düzenlenen " Türkiye'de Kadın Gazetecileri Güçlendirme Projesi" kapsamında İzmir'de  etkinlik gerçekleştirildi. İzmir'deki haber ajansı ve gazete temsilcilerinin katılımıyla Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen etkinlikte, kadın gazetecilerin medya sektöründe karşılaştıkları yapısal zorluklar ele alındı.

Etkinlikte düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, kadın gazetecilerin çalışma koşulları ile cinsiyete duyarlı habercilik üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Medya yöneticileriyle bir araya gelen katılımcılar, sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca, uluslararası habercilik standartlarına uygun yazım teknikleri, dijital güvenlik ve ekonomik sürdürülebilirlik gibi konuları kapsayan bir oturum gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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