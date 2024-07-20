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Türkiye'de işsizlik oranı en düşük il Sinop

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Sinoplular bu durumu genç nüfusun azlığına ve emekli şehri olmasına bağladı.

Türkiye'de işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Sinoplular bu durumu 'genç nüfusun azlığına' ve 'emekli şehri' olmasına bağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Sinoplular işsizlik oranının düşük olmasını değerlendirdi. Sinop'ta yaşayan Salih Ertop, kentin nüfusunun fazla olmadığından dolayı işsizlik olmadığını belirterek, "Sinop'ta zaten iş alanı fazla yok ama nüfusu da kalabalık değil. Bence bunla bağlantılıdır. İş arayana iş var, kesinlikle çalışabilir. Sinop'ta iş imkanı çok fazla. Bir kere balıkçılık var burada. Nüfusa oranla baktığında herkes bir yerde bu işe girebilir, çalışabilir" dedi.

"Bunun sebebi genç olmaması"

Hayrettin Çakır, "Bunun sebebi bence genç olmamasıdır. Sinop emekli şehri, gençlerimiz gurbette, şehirde genç olmadığı için işsizlik oranı da düşük bu yüzden. Genç nüfusun göç ettiğinden dolayı işsizlik oranı az diye düşünüyorum" diye konuştu.

İshak Urhan, "Sinop'ta işsizlik problemi yok. Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. İş beğenmiyorlar. İnternet kafeler hep gençler kaynıyor. Çalışmıyorlar, çalışana ekmek var" şeklinde konuştu.

"Gençler iş beğenmiyor"

Nazire Şen ise "TÜİK bu anlamda mantıklı ve doğru bir karar vermiş. Sinop'ta bence de işsizlik yok ancak bizim gençlerimizde şöyle bir şey var ki iş beğenmiyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkes için çeşit çeşit işler mevcut" ifadeleri kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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